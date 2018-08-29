12:51 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам упростили въезд в Грузию

Теперь гражданам Украины и Грузии для посещения двух стран нужно будет лишь внутренний паспорт. Об этом на брифинге заявил грузинский премьер Мамука Бахтадзе.

Украинцам упростили въезд в Грузию

Как сообщил чиновник, такое решение позволит еще более укрепить связи стран, и будет способствовать развитию туризма и экономики обоих государств.

Кроме того, Бахтадзе не исключил распространения подобного режима пересечения границ и на другие страны.

В настоящее время граждане Грузии могут посещать по внутренним паспортам Турцию.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом.


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