Теперь из Киева можно прямиком долететь до Берлина

Третьего сентября европейская авиакомпания Ryanair запустит первый рейс из международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Таким образом, все желающие смогут воспользоваться услугами компании и летать рейсом "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд". По этому маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.
Кроме того, лоукостер Ryanair готов запустить рейс из Украины в Польшу, по маршруту: Киев (Борисполь) - Быдгощ.
Также в марте ожидается запуск еще 15 маршрутов из Украины, которые будут направлены по самым разным маршрутам.
- Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);
- Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);
- Киев - Вильнюс, Литва;
- Киев - Вроцлав, Польша;
- Киев - Барселона, Испания;
- Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);
- Киев - Гданьск, Польша;
- Киев - Краков, Польша;
- Киев - Познань, Польша;
- Киев - Братислава, Словакия;
- Львов - Лондон (аэропорт Станстед);
- Львов - Варшава (аэропорт Модлин);
- Львов - Мемминген, Германия;
- Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);
- Львов - Краков, Польша.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута из Украины. Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова.