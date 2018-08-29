Теперь из Киева можно прямиком долететь до Берлина

Таким образом, все желающие смогут воспользоваться услугами компании и летать рейсом "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд". По этому маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

Кроме того, лоукостер Ryanair готов запустить рейс из Украины в Польшу, по маршруту: Киев (Борисполь) - Быдгощ.

Также в марте ожидается запуск еще 15 маршрутов из Украины, которые будут направлены по самым разным маршрутам.

- Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);

- Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);

- Киев - Вильнюс, Литва;

- Киев - Вроцлав, Польша;

- Киев - Барселона, Испания;

- Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);

- Киев - Гданьск, Польша;

- Киев - Краков, Польша;

- Киев - Познань, Польша;

- Киев - Братислава, Словакия;

- Львов - Лондон (аэропорт Станстед);

- Львов - Варшава (аэропорт Модлин);

- Львов - Мемминген, Германия;

- Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);

- Львов - Краков, Польша.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута из Украины. Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова.