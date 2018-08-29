20:59 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд оставил Савченко под арестом

Шевченковский суд города Киева в среду, 29 августа, оставил Надежду Савченко под стражей.

Суд оставил Савченко под арестом

Об этом сегодня на заседании суда объявил судья. По его словам, суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Глобы относительно изменения Савченко меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, а также по применению личного поручительства.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей до 7 сентября.

По данным следствия, Савченко якобы планировала покушения на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других. 2 августа 2018 года прокуратура объявила о завершении досудебного расследования.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители завершили расследование дела народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.


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