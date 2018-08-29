14:32 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Школьники начнут новый учебный год со старыми учебниками

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что сроки доставки новых учебников в школы переносятся.

Школьники начнут новый учебный год со старыми учебниками

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
 
По ее словам, сейчас печатается в 2,5 раза больше учебников, чем обычно - более 18 млн экземпляров и сразу для первого, пятого и десятого классов.
 
В то же время учебники по всем предметам для первого, пятого и десятого классов будут размещены на сайте Минобразования и Института модернизации содержания образования до 1 сентября.
 
Срок доставки учебников для первого класса сдвинулся с августа на сентябрь-октябрь, для пятого класса - с июля на август, а для десятого класса - с сентября на ноябрь.
 
При этом министр отметила, что первый месяц обучения для первого класса - адаптационный, во время которого первоклассники вообще не должны пользоваться учебниками.

Как сообщал "УРА-Информ", в этом году школьники будут отдыхать меньше, такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Они огласили свои рекомендации по расписанию каникул на новый учебный год.


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