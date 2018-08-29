Школьники начнут новый учебный год со старыми учебниками

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



По ее словам, сейчас печатается в 2,5 раза больше учебников, чем обычно - более 18 млн экземпляров и сразу для первого, пятого и десятого классов.



В то же время учебники по всем предметам для первого, пятого и десятого классов будут размещены на сайте Минобразования и Института модернизации содержания образования до 1 сентября.



Срок доставки учебников для первого класса сдвинулся с августа на сентябрь-октябрь, для пятого класса - с июля на август, а для десятого класса - с сентября на ноябрь.



При этом министр отметила, что первый месяц обучения для первого класса - адаптационный, во время которого первоклассники вообще не должны пользоваться учебниками.

Как сообщал "УРА-Информ", в этом году школьники будут отдыхать меньше, такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Они огласили свои рекомендации по расписанию каникул на новый учебный год.