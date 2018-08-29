13:05 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенсация: Герус на зарплате у олигарха Коломойского

Андрей Герус, известный своей критикой методики расчета ОРЦ и формулы Роттердам+, "на зарплате" у олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет паблик "Страсти".(https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/1887138561591086:0?__tn__=K-R).

Сенсация: Герус на зарплате у олигарха Коломойского

"У многих наблюдателей вызывает удивление, почему бывший топ-менеджер "Галнафтогаз" и "Конкорд Кэпитал" последние два года занимается только одним вопросом, пишет посты на одну тему, дает комментарии об одном и том же одним и тем же каналам? Ну, во-первых, потому что, судя по образу жизни Геруса, все это приносит не меньший доход, чем предыдущая работа. Жить Андрей привык комфортно. И от привычек не отказывается – ездит на "Audi A6" и живет в новостройке бизнес-класса".

Как пишут Страсти, Андрей Герус не только получает высокую зарплату, он и рассчитывает на кресло народного депутата на предстоящих выборах. 

"Один женевский седобородый старец предсказал Андрею, что все так и произойдет, если он 999 раз напишет письмо о "Роттердам+" и разошлет его активистам и депутатам. И будет много-много говорить об этом в своих комментариях и телеэфирах. Именно этим предсказанием и объясняются и цикличная деятельность, и навязчивое душевное состояние Андрея последние два года. Осталось меньше 12 месяцев до часа Х, и, конечно, верящий в свою парламентскую звезду Герус прерываться не намерен".

Как известно, Андрей Герус последовательно выступает против рыночного ценообразования на уголь (формула Роттердам+) и стимулирующего тарифообразования для облэнерго (RAB-регулирование), которые влияют на цену электроэнергии для промышленных предприятий.


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