Сенсация: Герус на зарплате у олигарха Коломойского

"У многих наблюдателей вызывает удивление, почему бывший топ-менеджер "Галнафтогаз" и "Конкорд Кэпитал" последние два года занимается только одним вопросом, пишет посты на одну тему, дает комментарии об одном и том же одним и тем же каналам? Ну, во-первых, потому что, судя по образу жизни Геруса, все это приносит не меньший доход, чем предыдущая работа. Жить Андрей привык комфортно. И от привычек не отказывается – ездит на "Audi A6" и живет в новостройке бизнес-класса".

Как пишут Страсти, Андрей Герус не только получает высокую зарплату, он и рассчитывает на кресло народного депутата на предстоящих выборах.

"Один женевский седобородый старец предсказал Андрею, что все так и произойдет, если он 999 раз напишет письмо о "Роттердам+" и разошлет его активистам и депутатам. И будет много-много говорить об этом в своих комментариях и телеэфирах. Именно этим предсказанием и объясняются и цикличная деятельность, и навязчивое душевное состояние Андрея последние два года. Осталось меньше 12 месяцев до часа Х, и, конечно, верящий в свою парламентскую звезду Герус прерываться не намерен".

Как известно, Андрей Герус последовательно выступает против рыночного ценообразования на уголь (формула Роттердам+) и стимулирующего тарифообразования для облэнерго (RAB-регулирование), которые влияют на цену электроэнергии для промышленных предприятий.