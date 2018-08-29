09:21 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С сегодняшнего дня в силу вступила норма о наложении штрафов по алиментам

Сегодня, 29 августа начинает действовать норма закона о наложении дополнительных штрафов на сумму долга по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

С сегодняшнего дня в силу вступила норма о наложении штрафов по алиментам

Так, новые штрафные санкции будут насчитываться за задолженность по алиментам более одного года. Подчеркивается, что эти штрафы будут направлены непосредственно детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств.

В ведомстве уточнили, что если у плательщика алиментов долг будет больше чем сама сумма платежей, то он должен заплатить штраф в размере 20% от суммы долга. Если же сумма задолженности будет превышать в совокупном размере сумму соответствующих платежей за два года, то штраф будет увеличиваться и соответственно составит уже 30%.

Кроме того, если задолженность на сумму платежей за три года штраф возрастет до 50% от суммы долга.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", согласно норме закрепленной в изменениях в Налоговый кодекс, украинцы больше не будут платить налоги с алиментов. Такое нововведение предусматривает, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования.


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