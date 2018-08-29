Ремонт стиральной машины: когда вызывать мастера?

Как этого избежать? В первую очередь, соблюдать рекомендации производителя по использованию его техники. Во-вторых, следить за тревожными симптомами, свидетельствующими о возможных проблемах и вовремя обращаться к профессионалам за ремонтом.

Проблемы с набором воды

Помните, что ряд диагностических процедур вы можете выполнить самостоятельно, однако, не стоит переоценивать свои силы и заниматься непосредственным ремонтом стиральной машины. В лучшем случае вы усугубите поломку, в худшем – поставите под угрозу свою жизнь или жизнь тех людей, которые будут пользоваться стиральной машиной впоследствии.

Если стиральная машина плохо набирает или вовсе не набирает воду из системы, проверьте, не перегнулся ли шланг подачи, есть ли водоснабжение, закрыта ли дверца техники и открыт ли соответствующий кран. Если манипуляции не дали результатов, следуя инструкции, прочистите фильтр воды. Возможно, он засорился. Если и после этого вода не поступает, звоните специалистам.

Проблемы с нагревом воды

Причин для внезапного выхода из строя нагревательных элементов бытовой техники, и стиральной машины в том числе, несколько. Это плохая вода, оставляющая накипь. Это возможные замыкания в сети электропередач, скачки напряжения. ТЭН может выйти из строя и сам по себе, из-за долгой эксплуатации.

Самостоятельно выявить источник проблемы с нагревом воды потребитель не может. Поэтому если вы заметили, что стиральная машина перестала нагревать воду – сразу обращайтесь к профильному мастеру. Для этого достаточно найти фирму, которая осуществляет ремонт стиральных машин в Киеве . Желательно отдавать предпочтение компаниям, которые дают гарантию на свои услуги и использованные комплектующие, а также работают по фиксированному прейскуранту.

Не вращается барабан

Двигатель стиральной машины – один из основных компонентов техники. Он работает в сложных условиях, испытывая серьезные нагрузки. Причиной для неисправностей с двигателем могут стать инородные предметы, попавшие внутрь корпуса, ослабленный или поврежденный ремень привода, перегоревшие элементы двигателя или проблемы с электронным блоком управления.

Так или иначе, устранить эти неисправности и точно выявить причину поломки двигателя может только специалист.

Протечка воды

В заключение отметим, что один из самых неприятных симптомов поломки – это вытекающая вода. Если вы заметили нечто подобное, осмотрите шланг слива. Если он хорошо закреплен, на нем нет трещин и повреждений, не откладывая на потом, звоните мастеру по ремонту.