07:59 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в среду началось "школьное перемирие"

На востоке Украины в полночь среды, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие.

На Донбассе в среду началось

На этот раз оно связано с началом учебного года. Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа.

Боевые действия должны быть остановлены вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает УРА-Информ, накануне первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, находясь в Донецке, призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать так называемое школьное перемирие.

Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня. Мы знаем, что стороны способны остановить боевые действия, если они хотят этого, и все теперь в их руках. Чтобы все в их рядах знали, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, приказы должны быть изданы и опубликованы, чтобы дети спокойно пошли в школу, - сказал Хуг.

Он также напомнил, что стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, в течение так называемого "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа, было зафиксировано почти 1500 обстрелов со стороны боевиков.


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