Каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, - Порошенко

Российский агрессор должен понести наказание за каждого погибшего украинского воина.
Каждая оборванная войной жизни нашего защитника оставляет шрам на сердце Украины, на сердце всего народа, на сердце каждого из нас. Каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, за которое он непременно понесет наказание.
Об этом в среду, 29 августа, в на своей страничке в социальной сети в годовщину Иловайской трагедии заявил, президент Украины Петр Порошенко. По его словам, война - общая боль, о которой невозможно забыть ни на минуту.
Герои не умирают, - добавил глава государства и обнародовал на своей странице в соцсети видеоролик, созданный волонтерами ко Дню памяти по погибшим защитникам Украины в российско-украинской войне с 2014 года.
Напомним, четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины.
Руководитель Генштаба Виктор Муженко включился в процесс только 25 августа. По словам бойца, полностью заблокированными они были 27-го числа, а до этого времени еще были пути выхода.
Соотношение украинских и российских войск было таким:
личный состав – 1 до 18;
танки – 1 до 11;
бронетехника – 1 до 16;
артиллерия – 1 до 15;
"Грады" – 1 до 24.
Кроме того, оккупационные войска имели мощное подкрепление вдоль восточного рубежа Украины - не менее 45 тысяч военнослужащих и сотни единиц мощной военной техники.
Пока начальник Генштаба Украины договаривался с российским военным руководством о "зеленом коридоре", оккупанты уже готовили ловушки на пути украинских бойцов. Поэтому и затягивали переговоры. Известно, что в течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между Муженко и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Богдановским.
Как сообщал УРА-Информ, Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка и в 12 километрах от трассы Н-21 – это главная артерия, которая соединяет Луганск с Донецком. Также город был важным железнодорожным узлом. Взяв под огневой контроль вышеупомянутую трассу Н-21 и выйдя на северные окраины Макеевки, украинские воины взяли бы в кольцо пророссийских боевиков в Донецке. Это позволило бы отрезать террористов от снабжения – у них закончились патроны, снаряды и горючее. Поэтому, на первый взгляд, Иловайск был ключом к победе украинской армии на Донбассе и неминуемого поражения врага.