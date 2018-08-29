Каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, - Порошенко

Каждая оборванная войной жизни нашего защитника оставляет шрам на сердце Украины, на сердце всего народа, на сердце каждого из нас. Каждая оборванная жизнь - это преступление российского агрессора, за которое он непременно понесет наказание.

Об этом в среду, 29 августа, в на своей страничке в социальной сети в годовщину Иловайской трагедии заявил, президент Украины Петр Порошенко. По его словам, война - общая боль, о которой невозможно забыть ни на минуту.

Герои не умирают, - добавил глава государства и обнародовал на своей странице в соцсети видеоролик, созданный волонтерами ко Дню памяти по погибшим защитникам Украины в российско-украинской войне с 2014 года.

Напомним, четыре года назад 29 августа на Донбассе начался выход украинских военных из Иловайского котла. Это одна из самых черных страниц в истории независимой Украины.

Руководитель Генштаба Виктор Муженко включился в процесс только 25 августа. По словам бойца, полностью заблокированными они были 27-го числа, а до этого времени еще были пути выхода.

Соотношение украинских и российских войск было таким:

личный состав – 1 до 18;

танки – 1 до 11;

бронетехника – 1 до 16;

артиллерия – 1 до 15;

"Грады" – 1 до 24.

Кроме того, оккупационные войска имели мощное подкрепление вдоль восточного рубежа Украины - не менее 45 тысяч военнослужащих и сотни единиц мощной военной техники.

Пока начальник Генштаба Украины договаривался с российским военным руководством о "зеленом коридоре", оккупанты уже готовили ловушки на пути украинских бойцов. Поэтому и затягивали переговоры. Известно, что в течение 26-28 августа состоялось 12 телефонных разговоров между Муженко и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил России Богдановским.

Как сообщал УРА-Информ, Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка и в 12 километрах от трассы Н-21 – это главная артерия, которая соединяет Луганск с Донецком. Также город был важным железнодорожным узлом. Взяв под огневой контроль вышеупомянутую трассу Н-21 и выйдя на северные окраины Макеевки, украинские воины взяли бы в кольцо пророссийских боевиков в Донецке. Это позволило бы отрезать террористов от снабжения – у них закончились патроны, снаряды и горючее. Поэтому, на первый взгляд, Иловайск был ключом к победе украинской армии на Донбассе и неминуемого поражения врага.