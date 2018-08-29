Facebook планирует полностью перейти на возобновляемую энергию

Так, компания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 75%, а также перейти на полное использование возобновляемой энергии через десять лет. В компании уверены, что смогут продвигать энергетические рынки вперед.

Кроме того, руководители компании обещают обеспечить доступ к возобновляемым источникам энергии для других компаний и организаций путем построения инфраструктуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.