10:26 29.08.2018 | Общество | Новости
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Facebook планирует полностью перейти на возобновляемую энергию

Американская компания Facebook до 2020 года планирует полностью перейти на возобновляемую энергию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Facebook планирует полностью перейти на возобновляемую энергию

Так, компания обязуется сократить выбросы парниковых газов на 75%, а также перейти на полное использование возобновляемой энергии через десять лет. В компании уверены, что смогут продвигать энергетические рынки вперед.

Кроме того, руководители компании обещают обеспечить доступ к возобновляемым источникам энергии для других компаний и организаций путем построения инфраструктуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.


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