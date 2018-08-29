Эксклюзив: Какие профессии будут затребованы в Украине

Первая – это несовершенство нашего высшего образования и отсутствие реформ. Наши ВУЗы не обеспечивают студентов работой. Второе – это ментальность постсоветского пространства, когда считалось, что высшее образование необходимо всем. То есть люди получают диплом, который является только целью, а не выбором профессии. И третье – это незнание рынка профессий на ближайшие годы.

"Из года в год у нас в лидерах были специальности — право, менеджмент и экономика. Теперь этот рейтинг изменился. Сегодня самые необходимые специалисты на рынке – это специалисты права, медицины и филологии. И это связано, скорее всего, с тем, что именно эти профессии в обозримом будущем не исчезнут с рынка труда, в отличии, например, от финансистов и бухгалтеров, журналистов бумажных СМИ, менеджеров и торговых представителей", — заявила Е.Пивень.