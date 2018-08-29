Эксклюзив: Как бороться с конфликтами на работе

По её мнению, в таком случае необходимо гасить в себе эмоции и не дать оппоненту отклика на конфликтную ситуацию на работе.

"Если все же возникла конфликтная ситуация, необходимо разобраться, что же стало причиной? Ведь основной причиной всех конфликтов является отсутствие ясности в ситуациях. Вместо того, чтобы включаться в конфликт эмоционально, надо сначала разобраться в своих ожиданиях и самооценках. Возможно, они были заниженными либо завышенными и к себе, и к коллеге, и это стало главной причиной. Обязательно сделать выводы из конфликтных ситуаций, их запомнить или даже записать. Это поможет в будущем структурировать свои отношения с коллегами. И это применимо не только на работе. Эта модель работает и в семейном конфликте, межличностном и бизнес – конфликте и даже во внутри – личностном конфликте", — отметила И.Тарасова