13:57 29.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Как бороться с конфликтами на работе

Наиболее частыми причинами конфликтов на производстве являются конкуренция, зависть, несправедливость в оценке труда, необъективность руководства и неспособность отделить объективные причины от субъективных. Об этом эксперт — конфликтолог Ирина Тарасова заявила в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро". 

Эксклюзив: Как бороться с конфликтами на работе

По её мнению, в таком случае необходимо гасить в себе эмоции и не дать оппоненту отклика на конфликтную ситуацию на работе. 

"Если все же возникла конфликтная ситуация, необходимо разобраться, что же стало причиной? Ведь основной причиной всех конфликтов является отсутствие ясности в ситуациях. Вместо того, чтобы включаться в конфликт эмоционально, надо сначала разобраться в своих ожиданиях и самооценках. Возможно, они были заниженными либо завышенными и к себе, и к коллеге, и это стало главной причиной. Обязательно сделать выводы из конфликтных ситуаций, их запомнить или даже записать. Это поможет в будущем структурировать свои отношения с коллегами. И это применимо не только на работе. Эта модель работает и в семейном конфликте, межличностном и бизнес – конфликте и даже во внутри – личностном конфликте", — отметила И.Тарасова


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