Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ с начала действия "школьного перемирия"

При этом противник применял запрещенное тяжелое вооружение и уже дважды стреляли по украинским военным нынешней ночью, после того как вступило в силу "школьное перемирии". Убитых и раненых среди военнослужащих ООС нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник вел прицельный огонь из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из танков, ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм.

Боевики осуществили обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымского, Попасной, Троицкого, Новолуганского, Майорского, Южного, Новгородского, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Чермалыка, Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино.

В районах населенных пунктов Троицкого, Новолуганского, Новгородского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутового, Водяного боевики совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, вблизи Лебединского противник обстрелял позиции ВСУ из танков.

При обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств противника.

По данным украинской разведки, трех боевиков ничтожено.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 27 августа, российские наемные войска и подчиненные им боевики 26 раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины. При этом четыре раза противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.