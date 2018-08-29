Активисты просят учредить 29 августа Днем памяти павших героев

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила представитель общественной организации "Киевский городской центр помощи участникам АТО" Светлана Яцына.

По словам общественного деятеля, такое желание сделать 29 августа на государственном уровне Днем погибших защитников Украины выразили члены погибших ребят на войне, погибших в "Иловайском котле".

Заместитель председателя правления Объединения участников боевых действий "Сармат" Игорь Гевко объяснил, что именно в этот день погибло наибольшее количество военных за сутки войны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение дня боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий двое военных подорвались на минах. Еще трое получили ранения.