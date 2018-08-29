01:00 29.08.2018 | Общество | Новости
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Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли

Бывший агент ЦРУ Билл Оксли, находясь на смертном одре, рассказал, что причастен к убийству легендарного музыканта Боба Марли. Об этом пишет The Daily Star.

Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли

Он заявил, что в свое время представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, желающим взять у него интервью. После этого он вручил музыканту подарок.

Как утверждает Оксли, он предоставил звезде пару знаменитых кед Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак.

"Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!“. Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", - отметил экс-агент.

По неподтвержденной информации, с 1974 по 1985 годы американское правительство организовало серию убийств, жертвами которых стали около 17 человек. Оксли также добавил, что и после инцидента продолжал поддерживать связь с Марли. Он также давал ему советы по лечению рака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Полицейские обнаружили автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства. В салоне никого не было.


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