Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли

Он заявил, что в свое время представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, желающим взять у него интервью. После этого он вручил музыканту подарок.

Как утверждает Оксли, он предоставил звезде пару знаменитых кед Converse, внутрь которых была встроена игла с препаратом, вызывающим рак.

"Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: „Оууучч!“. Это был укол… В тот момент я понял, что он не жилец", - отметил экс-агент.

По неподтвержденной информации, с 1974 по 1985 годы американское правительство организовало серию убийств, жертвами которых стали около 17 человек. Оксли также добавил, что и после инцидента продолжал поддерживать связь с Марли. Он также давал ему советы по лечению рака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники полиции в Бердянске обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Полицейские обнаружили автомобиль "Таврия" бордового цвета, который был припаркован в нескольких кварталах от места убийства. В салоне никого не было.