В Украине во вторник будет жарко

Только в западной части сегодня более прохладная и относительно влажная погода. Днем в западных и в большинстве северных регионах, а также в Винницкой области местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах - град, шквалы 15-20 метров на секунду.

На остальной территории осадков синоптики не обещают. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 метров на секунд.

Температура днем составит 27-32 градуса тепла.

В Киеве сегодня облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза, град. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 18-25 градусов тепла, на Закарпатье -23-28 градусов.

На севере страны во вторник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, только в Сумской области без осадков, днем местами грозы, местами град. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем будет от 26 до 32 жарких градуса.

В центре Украины сегодня сухо и жарко. Только днем в Винницкой области местами кратковременный дождь, местами грозы и град. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-33 градусов.

На востоке страны без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

На юге Украины во вторник сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-21 градуса. Днем воздух раскалится до 29-36 градусов.

В Крыму сегодня также будет сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха не опуститься ниже 17-22 градусов. Днем столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов.

Народный прогноз погоды: 28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.