В Украине в открытом доступе есть данные об автомобилях - ФОТО

Так, на новом сервисном центре есть возможность самостоятельно получить информацию об автомобильном рынке.

Кроме того, в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, осуществление переоборудования и тому подобное. Сервис на основе открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто.

Благодаря сервису можно сравнивать данные о регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке, моделе, объему двигателя, типу топлива и цвету.

Кроме данных о регистрации легковых автомобилей, проект охватывает данные о регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что с конца июня полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006".