15:28 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в открытом доступе есть данные об автомобилях - ФОТО

На основе открытых данных Единого государственного реестра Министерства внутренних дел создан онлайн-сервис о первой регистрации автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.

В Украине в открытом доступе есть данные об автомобилях - ФОТО

Так, на новом сервисном центре есть возможность самостоятельно получить информацию об автомобильном рынке.

Кроме того, в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника, номерного знака, осуществление переоборудования и тому подобное. Сервис на основе открытых данных не содержит конфиденциальной информации, но при этом предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто.

Благодаря сервису можно сравнивать данные о регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке, моделе, объему двигателя, типу топлива и цвету.

Кроме данных о регистрации легковых автомобилей, проект охватывает данные о регистрации транспортных средств других категорий, в частности, автобусов и микроавтобусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская полиция начнет штрафовать владельцев авто на еврономерах, у которых просрочена регистрация в Украине. Сообщается, что  с конца июня полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006".


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