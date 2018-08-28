08:59 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник на Донбассе ранены двое военных

За минувшие сутки понедельник, 27 августа, российские наемные войска и подчиненные им боевики 26 раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины.

В понедельник на Донбассе ранены двое военных

При этом четыре раза противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Луганского, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском - у Луганского.

На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Гнутово и Лебединского противник применял минометы. Также враг снова использовал танки поблизости Лебединского.

С начала суток противник шесть раз обстреливал наши позиции в районе Новолуганского, Гнутово, Павлополя и Лебединского, применяя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожены, еще четверо получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 26 августа, российские наемные войска и подчиненные им боевики 23 раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины. При этом противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Еще семеро получили боевые травмы.


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