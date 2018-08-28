В Польше строят памятник жертвам украинских националистов

Об этом сообщает Польское радио.

Автором проекта является Катажина Радецкая. Монумент будет состоять из крыши сожженного дома и небольшой придорожной часовни.

Строительство происходит в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память".

Представитель Ассоциации Ежи Мужило заявил, что памятник является "особенно важным для потомков кресовьян (жителей западных областей Украины, которые до 1939 года находились в составе Польши, - ред.) и свидетелей трагических событий на Волыни".

Как сообщал "УРА-Информ", православные и греко-католики празднуют во вторник, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. С праздником украинцев уже поздравил президент Петр Порошенко. Глава государства, в частности, пожелал божьей милости и заступничества Девы Марии всем украинским семьям.