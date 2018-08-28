В Польше строят памятник жертвам украинских националистов

На центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии.
Об этом сообщает Польское радио.
Автором проекта является Катажина Радецкая. Монумент будет состоять из крыши сожженного дома и небольшой придорожной часовни.
Строительство происходит в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память".
Представитель Ассоциации Ежи Мужило заявил, что памятник является "особенно важным для потомков кресовьян (жителей западных областей Украины, которые до 1939 года находились в составе Польши, - ред.) и свидетелей трагических событий на Волыни".
Как сообщал "УРА-Информ", православные и греко-католики празднуют во вторник, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. С праздником украинцев уже поздравил президент Петр Порошенко. Глава государства, в частности, пожелал божьей милости и заступничества Девы Марии всем украинским семьям.