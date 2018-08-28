15:52 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Мелитополе прокурор попался на взятке - ФОТО

Сегодня 28 августа прокурор Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области попался на взятке.

В Мелитополе прокурор попался на взятке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что прокурор местной прокуратуры предварительно договорился с местным жителем, потребовав у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме пяти тыс. долларов за не привлечение к уголовной ответственности и непринятие мер по наложению ареста на имущество.

После передачи неправомерной выгоды прокурора и посредника задержали. В данное время продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Хмельницкой области полиция разоблачила прокурора-взяточника. Злоумышленник был задержан во время получения денег.


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