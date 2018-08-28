19:12 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Русские проигнорировали просьбу священника об освобождении Сенцова

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил очередной отказ от российских властей помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Русские проигнорировали просьбу священника об освобождении Сенцова

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

В документе сказано, что для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он в настоящее время находится.

Активисты "Крымской правозащитной группы" напоминают, что украинские политзаключенные, которые находились в российских тюрьмах и были освобождены после указа Путина о помиловании, лично сами никогда не писали никаких просьб президенту РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса призвал выдвинуть украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Такое заявление политик сделал 28 августа.


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