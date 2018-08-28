07:45 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отказала архиепископу Клименту в помиловании Олега Сенцова

Архиепископ Симферопольский и Крымский получил отказ российских властей о помиловании политзаключенного и режиссера Олега Сенцова.

Россия отказала архиепископу Клименту в помиловании Олега Сенцова

В России ему заявили, что для начала процедуры помилования Сенцова необходимо его личное обращение к президенту Владимиру Путину. Как сообщила во вторник утром, 28 августа, Крымская правозащитная группа, в Москве считают, что Сенцов должен сделать соответствующую просьбу в письменной форме и передать ее в администрацию тюрьмы, в которой он и находится.

Российские чиновники ссылаются на указ президента РФ №1500 от 28 декабря 2001 года "О комиссии по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации".

Напомним, архиепископ Климент уже писал обращение к президенту РФ с просьбой освободить всех украинских политузников.

Как сообщал УРА-Информ, посольство США в Москве призывает РФ освободить Сенцова. В посольстве заявили, что призывают Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных из соображений гуманности.


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