Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября сократят время работы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил странице в Facebook.

Теперь контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

Сейчас пункты работают с 06:00 до 20:00.

Как сооющал "УРА-Информ", 27 августа, российские наемные войска и подчиненные им боевики 26 раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины. При этом четыре раза противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.