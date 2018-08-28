16:10 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202340:roman_z

Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября сократят время работы

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе с 1 сентября 2018 года уменьшают время работы.

Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября сократят время работы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил странице в Facebook.

Теперь контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

Сейчас пункты работают с 06:00 до 20:00.

Как сооющал "УРА-Информ", 27 августа, российские наемные войска и подчиненные им боевики 26 раза открывали огонь по Вооруженным силам Украины. При этом четыре раза противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель в ноябре собирается посетить Украину Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО Киевлянам придется ждать горячей воды до осени Бывший агент ЦРУ рассказал, что причастен к смерти Боба Марли
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив