Застрявшие в Турции украинцы вернулись домой

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из туристов, политолог и общественный деятель Виктор Таран.

У самолета, который должен был доставить украинцев домой, во время взлета отказал двигатель. Люди 18 часов ожидали вылета, из них более 10 часов просидели в аэропорту. Впоследствии за ними прислали другой самолет.

Таран добавил, что пассажиры намереваются требовать компенсации.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее почти 160 украинских туристов не могли вылететь домой с отдыха в испанском городе Пальма-де-Майорка, расположенном на острове Мальорка в Средиземном море.