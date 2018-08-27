16:33 27.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Застрявшие в Турции украинцы вернулись домой

Украинские туристы, которые 18 часов ожидали вылета из турецкой Анталии, утром в понедельник, 27 августа, прибыли в Киев.

Застрявшие в Турции украинцы вернулись домой

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из туристов, политолог и общественный деятель Виктор Таран.

У самолета, который должен был доставить украинцев домой, во время взлета отказал двигатель. Люди 18 часов ожидали вылета, из них более 10 часов просидели в аэропорту. Впоследствии за ними прислали другой самолет.

Таран добавил, что пассажиры намереваются требовать компенсации.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее почти 160 украинских туристов не могли  вылететь домой с отдыха в испанском городе Пальма-де-Майорка, расположенном на острове Мальорка в Средиземном море.


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