Во вторник утром КПВВ "Майорское" возобновит работу

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, решение принято в связи с улучшением ситуации с безопасностью в районе КПВВ командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Таким образом, с шести часов утра КПВВ будет открыто. Вместе с тем командование объединенных сил предостерегает силы противника от дальнейшего осложнения ситуации в районе всех КПВВ на Донбассе и оставляет за собой право в соответствии с законами Украины предпринимать более решительные шаги в случае обострения обстановки.

Напомним, как сообща УРА-Информ, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в связи с регулярными обстрелами КПВВ " Майорское" со стороны боевиков командующий объединенных сил принял решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через этот пропускной пункт на период существования такой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут".