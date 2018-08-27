23:47 27.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник утром КПВВ "Майорское" возобновит работу

Контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области, который был закрыт из-за обстрелов 23 августа, возобновит работу утром во вторник, 28 августа.

Во вторник утром КПВВ

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, решение принято в связи с улучшением ситуации с безопасностью в районе КПВВ командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Таким образом, с шести часов утра КПВВ будет открыто. Вместе с тем командование объединенных сил предостерегает силы противника от дальнейшего осложнения ситуации в районе всех КПВВ на Донбассе и оставляет за собой право в соответствии с законами Украины предпринимать более решительные шаги в случае обострения обстановки.

Напомним, как сообща УРА-Информ, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в связи с регулярными обстрелами КПВВ " Майорское" со стороны боевиков командующий объединенных сил принял решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через этот пропускной пункт на период существования такой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка - Бахмут".


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