В воскресенье, на Донбассе погибло двое военнослужащих, еще семеро получили ранения

При этом противник применял запрещенное тяжелое вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Еще семеро полечили боевые травмы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120-мм, ствольной артиллерии калибра 122-мм.

Противник стрелял в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединский, Водяное, Широкино.

В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели пять обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии.

Отмечается, что при обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали огонь для подавления огневых средств боевиков.

Кроме того, в воскресенье в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование. Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму с личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства.

По данным украинской разведки, трех боевиков уничтожено, семеро получили ранения.

Ночь в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения, однако противник дважды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Павлополя и Водяного.

Напомним, в течение дня, воскресенья, 26 августа, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий двое военных подорвались на минах. Еще трое получили ранения.