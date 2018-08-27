В понедельник в Украине грозы и 30-градусная жара

Лишь в западной части страны синоптики обещают влажную и прохладную погоду. Так в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 27-32 градуса жары.

В Киеве сегодня небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 30-32 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-18 теплых градусов. Днем в регионе не будет больше 17-25 теплых градусов.

На севере страны в понедельник небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-32 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-18 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 26-34 жарких градусов, а в Винницкой области 25-30 градусов.

На востоке страны сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-32 градуса выше нуля.

На юге Украины сегодня небольшая облачность, вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью не опустится ниже 15-23 теплых градуса, в Запорожской области 14-19 градусов. Днем воздух раскалится до 28-35 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура ночью не опустится ниже 18-23 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей - к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет - то зима позже придет.