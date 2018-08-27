В Чехии впервые в августе зафиксировали морозы

Известно, что прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад на всей части страны стояла сильная жара, столбик термометра в течение почти двух месяцев не опускался ниже 20 градусов тепла, однако минувшей ночью метеорологи зафиксировали лишь плюс 6,5 градусов.

Как утверждают метеорологи, такое колебание температуры может быть вызвано процессом глобального потепления. Периоды жары и засухи становятся более затяжными, а им на смену приходит стремительное похолодание.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате наводнений в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 164 человека. Более 200 тыс. человек остались без жилья. В спасательной операции участвуют военные и авиация, но ситуация осложняется сильными дождями. Власти штата попросила у правительства предоставить больше вертолетов.