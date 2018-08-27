Синоптики предупреждают о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе

И такая ситуация удержится три дня подряд. Как сообщает Укргидрометцентр, который ссылается на график эффективной температуры по показателю Миссенарда, в течение этой недели люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку.

Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в гидрометцентре отметили, что субкомфортные погодные условия вторник, 28 августа, могут ощущаться также в вечерние часы. А вот в пятницу, 31 августа, предпосылок к воздействию погоды на самочувствие украинцев пока нет, - добавили синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 27 августа, погоду в Украине будет определять сухой и жаркий воздух. Лишь в западной части страны синоптики обещают влажную и прохладную погоду. Так в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса жары.