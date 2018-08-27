Полиция объявила в розыск Вадима Титушко.

Его подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Киевской области. Об этом в понедельник, 25 августа, на своей страничке в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, Титушко 1993 года рождения подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

Человек, фамилия которого стала уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск, - сообщил Аброськин.

Напомним, что в 2013 году Титушко обвинили в избиение журналистов.

Как сообщал УРА-Информ, в департаменте спецрасследований считают, что есть риски для расследования дела расстрела "майдановцев" в Хмельницком после передачи дела в военную прокуратуру.