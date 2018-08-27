16:04 27.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Народный депутат Украины Павел Ризаненко за годы работы ВРУ ни разу не проголосовал вразрез с интересами РФ

Народный депутат Украины Павел Ризаненко за четыре года работы в парламенте стабильно игнорировал голосования, направленные на осуждение российской агрессии, защиту добровольцев и повышение обороноспособности ВСУ.

Народный депутат Украины Павел Ризаненко за годы работы ВРУ ни разу не проголосовал вразрез с интересами РФ

Об этом пишет издание "Аргумент" и публикует детальный анализ персональных голосований народного депутата. 
 
В частности, П.Ризаненко отсутствовал при рассмотрении следующих принципиально важных парламентских инициатив: 

Постановления ВРУ об обращении к ЕП, ПАСЕ, национальным парламентам стран-членов ЕС, США, Канады, Японии, Австралии относительно массового расстрела людей под Волновахой; 

Постановления ВРУ об обращении к ООН, ЕП, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации страной-агрессором; 

Постановление о Заявлении ВРУ "Об отпоре военной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий"; 

Закона о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины военных формирований РФ; 

Закона о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере военной разведки; 

Закона о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в военной сфере; 

Постановления ВРУ об обращении к государствам-партнерам и международным организациям относительно намерений по проведению незаконных выборов в ОРДЛО; 
Запроса к Президенту Украины относительно прекращения дипломатических отношений с Российской Федерацией; 

Постановления об обращении ВРУ к международным организациям и парламентам иностранных государств относительно осуждения и непризнания запрета Российской Федерацией Меджлиса крымскотатарского народа и относительно защиты коренного народа Крыма международным сообществом; 

Обращения ВРУ с международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента РФ в Крыму и Севастополе;

Постановления ВРУ об осуждении политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических заложников; 

Закона о ратификации Соглашения между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом Министров Украины относительно создания совместной воинской части; 

Закона об установлении праздничного дня – День защитника Украины; 

Запроса к Президенту Украины относительно получения государственных наград военнослужащими Второго Батальона специального назначения "Донбасс", воинской части 3027, Первой Бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины; 

Запроса к Президенту Украины о награждении бойцов 24-го добровольного батальона "Айдар" орденом "За мужество" Первой степени посмертно; 

Закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (относительно социальных и имущественных гарантий участникам добровольческих батальонов); 

Закона об установлении упрощенного порядка принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят воинскую службу в ВСУ; 

И др. 
 
По мнению журналистов, П.Ризаненко до сих пор имеет неафишируемое второе российское гражданство, незадекларированную в Украине собственность, а также ценные бумаги и сбережения на территории РФ. 
 
Также издание отмечает, что с 1999 по 2005 г.г. П.Ризаненко работал в московском директорате инвесткомпании "Тройка Диалог", с 2005 по 2007 г.г. был директором управления инвестиционно-банковской деятельности в компании "Ренессанс Капитал", входил в совет директоров ОАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" - международного лидера по производству титана для аэрокосмической сферы, имел многолетние контакты и деловые связи с экс-высокопоставленными сотрудниками КГБ и действующими представителями Минобороны РФ.

Источник:  "Аргумент"


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