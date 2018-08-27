На берег Новой Зеландии выбросило гигантского кальмара

Об этом сообщает Daily Mail.

Братья Дэниэл, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований. Специалисты забрали находку в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров - рода глубоководных кальмаров.

Часть пользователей в сети усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.