19:53 27.08.2018 | Общество | Новости
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На берег Новой Зеландии выбросило гигантского кальмара

Велосипедисты, которые путешествуют по Новой Зеландии, нашли на пляже кальмара длиной более четырех метров.

На берег Новой Зеландии выбросило гигантского кальмара

Об этом сообщает Daily Mail.

Братья Дэниэл, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований. Специалисты забрали находку в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров - рода глубоководных кальмаров.

Часть пользователей в сети усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.


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