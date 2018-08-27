22:15 27.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кремль будет разыгрывать "карту заложников" на украинских выборах, - Ирина Геращенко

Российская Федерация на украинских выборах будет разыгрывать "карту заложников".

Кремль будет разыгрывать

Такое предположение высказала в понедельник, 27 августа, на своей странице в Facebook первый вице-спикер украинского парламента и участник переговоров по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Политик также рассказала, что сегодня в Киеве на совещании украинских послов она рассказала о работе минских групп, деструктивной позиции россиян и их марионеток, а также отметила, что Украина ожидает от координаторов ОБСЕ более активной и конструктивной позиции, "глубокого погружения в проблематику, а не поверхностной модерации".

Кроме того, во время совещания, как отметила Геращенко, обсуждался вопрос освобождения заложников.

Мы не делаем исключений между заключенными на оккупированных территориях и в тюрьмах России и боремся за освобождение всех. Но некоторые последние заявления еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине "нормальные" и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение", - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко расценивает слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о невозможности освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, как затягивание времени и продолжение тактики шантажа.


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