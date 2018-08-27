Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого - ФОТО

Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, огонь велся около десяти часов утра в направлении Калиново-Троицкое с двух разных направлений.

На месте происшествия представителями украинской стороны СЦКК было зафиксировано, что в результате прямого попадания трех мин калибра 120 мм и трех мин калибра 82 мм по улице Красная в непосредственной близости к жилым домам образовались воронки разного диаметра.

При этом других боеприпасов и таких, которые не взорвались, не обнаружено.

В штабе также пояснили, что места попаданий боеприпасов находятся на расстоянии до 100 метров от жилых зданий. В то же время расстояние от места обстрела к подразделениям Вооруженных сил Украины составляет менее 1,5 километров. Указанный факт является прямым свидетельством умышленного ведения боевиками вооруженных формирований Российской Федерации огня по мирному населению, - отмечают в ООС.

Таким образом, за сутки это уже третий обстрел боевиками населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженные формирования Российской Федерации вчера, 26 августа, обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области.