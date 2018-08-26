В США скончался "лучший друг" Украины - не стало знаменитого республиканца Джона Маккейна

Президент США Дональд Трамп посвятил свой "твит" смерти маститого политика: "Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами".

Напомним, что у 80-летнего Джона Маккейна ранее был диагностирован рак головного мозга. Опухоль, известная как глиобластома, была обнаружена во время операции в клинике штата Аризона по удалению тромба над левым глазом. Семья сенатора рассматривала все варианты лечения, в том числе химиотерапия и радиотерапия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенатор Конгресса Соединенных Штатов Америки, представитель Республиканской партии Джон МакКейн также выступал с критикой пресс-конференции американского президента, назвав его выступление одним из самых постыдных. На своем сайте сенатор отметил, что саммит Трампа и российского президента был "трагической ошибкой".