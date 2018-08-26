03:00 26.08.2018 | Общество | Новости
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В Рио около монумента Иисуса Христа вывесили надпись "Слава Украине!"

В День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро украсили цветамии украинского желто-синего двуколора. Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Бразилии.

В Рио около монумента Иисуса Христа вывесили надпись

На официальной странице Twitter украинского посольства в Бразилии появилось следующее сообщение: "Пятый год подряд в День Независимости Украины Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро подсвечивается в наши цвета в знак солидарности с Украиной и украинским народом". 

Напомним, что в этом году исполнилось сто лет со дня провозглашения независимости Украины. В условиях российской большевистской агрессии молодое государство - Украинская Народная Республика - добилась признания в мире, утвердила государственные символы и границы. Тогда независимость не удалось сохранить. Политические распри внутри страны и агрессия большевистской России привели к тому, что Украинская не удалось сохранить целостность государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Европейские лидеры поздравили украинцев с Днем независимости


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