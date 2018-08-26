В последний день лета почти по всей Украине исчезнет аналоговое вещание

Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. В связи с чем в пятницу аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Об этом напоминает в воскресенье, 26 августа, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания - 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время.

В ведомстве также отметили, что ее представители в областях совместно с работниками облгосадминистраций проводят большую разъяснительную работу для населения, на местном уровне заработали call-центры, теле- и радиоканалы рассказывают телезрителям об этом общегосударственном событии и размещают в своем эфире соответствующую информацию.

Напомним, переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренных Региональным соглашением "Женева-2006".

Как сообща УРА-Информ, 13 июня Кабинет Министров перенес срок отключения аналогового телевидения с 30 июня на 31 июля для Киева и Кировоградской области и на 31 августа для всех остальных регионов.