20:15 26.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202184:Polishuk

В последний день лета почти по всей Украине исчезнет аналоговое вещание

31 августа аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории Украины.

В последний день лета почти по всей Украине исчезнет аналоговое вещание

Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. В связи с чем в пятницу аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Об этом напоминает в воскресенье, 26 августа, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом Нацсовет внес предложения в Кабмин о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на пограничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий.

Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания - 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время.

В ведомстве также отметили, что ее представители в областях совместно с работниками облгосадминистраций проводят большую разъяснительную работу для населения, на местном уровне заработали call-центры, теле- и радиоканалы рассказывают телезрителям об этом общегосударственном событии и размещают в своем эфире соответствующую информацию.

Напомним, переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренных Региональным соглашением "Женева-2006".

Как сообща УРА-Информ, 13 июня Кабинет Министров перенес срок отключения аналогового телевидения с 30 июня на 31 июля для Киева и Кировоградской области и на 31 августа для всех остальных регионов.


Поделиться
Читайте также:
 
Спасатели тушат пожар на свалке под Балаклеей Нацбанк на понедельник вновь поднял курс гривны Президент одобрил повышение соцзащиты военнослужащих В США скончался сенатор Джон Маккейн
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив