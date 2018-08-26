Узбекский плов получил всемирное признание "Юнеско"

Знаменитый узбекский плов из Ташкента стал частью Всемирного наследия "Юнеско". Об этом говорится на официальном сайте организации.
Согласно узбекской традции, гостям не разрешается уходить до тех пор, пока хозяева дома не угостили их пловом из баранины или свинины. Это традиционное блюдо из риса, мяса, специй и овощей принято подавать на стол во время ежедневных приемов пищи, а также по особым случаям. Блюдо употребляют, к примеру, в дни поминовения усопших близких.
Традиция приготовления плова сохраняется в семьях, передается от мастера к ученику, в общении между сверстниками и в общественных учреждениях. Данная традиция, способствующая укреплению социальных связей и солидарности, является частью культурной самобытности общины. Это блюдо было добавлено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет Всемирного наследия принял решение внести четыре архитектурных уникальных памятки в Список Всемирного наследия.