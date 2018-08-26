Римо-католическая церковь не способна бороться с педофилией - ФОТО

Главный католик мира в очередной раз сетовал на проблему соблюдения целибата, однако спасти церковь от "напасти" совращения ему не удалось. Франциск поведал о методах борьбы с "греховным упущением", однако, как именно Ватикан намерен наказывать епископов, которые не смогли защитить свою паству от преступлений, он не уточнил.

Во время выступления в Дублине Папа признался, что тысячи детей в строгой католической стране стали жертвами сексуального насилия со стороны священников, а церковные иерархи покрывали их "грехи", потому что сами были замешаны в подобных преступлениях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Папа Римский Франциск лишил звания кардинала Теодора Маккарика, которого обвиняют в педофилии.