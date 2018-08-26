Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха прогреется до уровня 27-28 градусов тепла, местами возможны кратковременные осадки, ветер в отдельных населенных пунктах может достигать 11-12 м/с.

В центре Украины сегодня будет жарко, температурные столбики поднимутся до отметки в 27-29 градусов выше нуля.

До плюс 29 синоптики обещают в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, осадков не ожидается.

На востоке страны температурный уровень продолжит оставаться в пределах 27-28 выше нуля.

В Киеве сегодня небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками, осадков не ожидается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные в Украине синоптики обещают до 30-ти градусов тепла, на западе пройдут небольшие дожди.