09:46 26.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

Сегодня, 26 августа, по всей территории Украины будет сохраняться преимущественно теплая погода. Об этом передает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха прогреется до уровня 27-28 градусов тепла, местами возможны кратковременные осадки, ветер в отдельных населенных пунктах может достигать 11-12 м/с. 

В центре Украины сегодня будет жарко, температурные столбики поднимутся до отметки в 27-29 градусов выше нуля. 

До плюс 29 синоптики обещают в Николаевской, Одесской и Херсонской областях, осадков не ожидается. 

На востоке страны температурный уровень продолжит оставаться в пределах 27-28 выше нуля. 

В Киеве сегодня небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками, осадков не ожидается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные в Украине синоптики обещают до 30-ти градусов тепла, на западе пройдут небольшие дожди


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