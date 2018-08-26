Перу запретило въезд в страну гражданам Венесуэлы

Согласно новому закону, венесуэльцам для въезда в Перу нужно иметь загранпаспорт. Однако, запрет на въезд в страну не абсолютен, есть и некоторые исключения. Например, для беременных, лиц старше 70 лет и несовершеннолетних, следующих в Перу для воссоединения с семьей ограничения действовать не будут. Венесуэльцев, которые официально хотят получить статус беженцев, также будут пускать в Перу после прохождение процедур оформления специальных документов.

Напомним, что Венесуэла уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Италия отказывается принимать мигрантов из Северной Африки.