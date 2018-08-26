21:57 26.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки погибли двое военных

В течение дня, воскресенья, 26 августа, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня.

На Донбассе за сутки погибли двое военных

В результате боевых действий двое военных подорвались на минах. Еще трое получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник сегодня применял вооружение запрещенное минскими соглашениями. В частности, противник вел прицельный огонь из различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Новотроицкое, Водяное, Гнутове и Лебединское.

Кроме того, на Луганском направлении имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один потерпел травмирования.

Кроме того, в районе обороны другого батальона через личную неосторожность военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, два получили боевые травмы.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики обстреляли из миномета населенный пункт Южное. В результате обстрела никто не пострадал.


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