На Донбассе за сутки погибли двое военных

В результате боевых действий двое военных подорвались на минах. Еще трое получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник сегодня применял вооружение запрещенное минскими соглашениями. В частности, противник вел прицельный огонь из различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Новотроицкое, Водяное, Гнутове и Лебединское.

Кроме того, на Луганском направлении имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один потерпел травмирования.

Кроме того, в районе обороны другого батальона через личную неосторожность военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего два военнослужащих погибли, два получили боевые травмы.

Напомним, сегодня на Донбассе боевики обстреляли из миномета населенный пункт Южное. В результате обстрела никто не пострадал.