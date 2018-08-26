01:00 26.08.2018 | Общество | Новости
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К Земле приближается смертельный метеор - NASA

К Земле приближается астероид, диаметр которого превышает высоту Эйфелевой башни. Об этом свидетельствуют данные NASA.

К Земле приближается смертельный метеор - NASA

Согласно опубликованной информации, астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный". Космическое тело, вероятно, пролетит мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров).

Специалисты NASA подсчитали, что размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре. Метеор приближается к нашей планете со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество вновь начнет исследовать Луну и восстановит месячные полеты. 


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