Германия планирует призывать беженцев в Бундесвер

Об этом передает Funke.

Политик утверждает, что его инициатива позволит решить проблему дефицита кадров в армии, а также минимизирует риски социальных волнений в стране на фоне постоянно разрастающихся проблем с мигрантами.

Под "ружье" могут попасть те граждане, которые более года проживают в Германии. Они вполне могут пополнить ряды бундесвера, и это будет способствовать лучшему принятию немецким населением того факта.

Напомним, что всеобщая воинская обязанность была отменена в стране 3 января 2011 года, но на фоне постоянно растущих угроз инициатива Крамп-Карренбауэра, вероятно, может получить одобрение в парламенте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза.