10:33 26.08.2018 | Политика | Новости
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Германия планирует призывать беженцев в Бундесвер

Генеральный секретарь правящей партии Христианско-Демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр инициировал создание законопроекта, который позволит принимать африканских и сирийских беженцев на армейскую службу. 

Германия планирует призывать беженцев в Бундесвер

Об этом передает Funke.

Политик утверждает, что его инициатива позволит решить проблему дефицита кадров в армии, а также минимизирует риски социальных волнений в стране на фоне постоянно разрастающихся проблем с мигрантами. 

Под "ружье" могут попасть те граждане, которые более года проживают в Германии. Они вполне могут пополнить ряды бундесвера, и это будет способствовать лучшему принятию немецким населением того факта.

Напомним, что всеобщая воинская обязанность была отменена в стране 3 января 2011 года, но на фоне постоянно растущих угроз инициатива Крамп-Карренбауэра, вероятно, может получить одобрение в парламенте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза.  


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