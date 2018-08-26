00:00 26.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202143:roman

Авиашоу в Днепре: как это было - ФОТО

В честь Дня независимости Украины в поселке Майское Днепропетровской было организовано масштабное авиационное шоу. Об этом передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Авиашоу в Днепре: как это было - ФОТО

Сообщается, что в небо поднялось более 30 гражданских самолетов разных моделей. Авиашоу открывали парашютисты. Парни держали в руках огромный флаг 9 на 12 метров.

Пилоты исполняли виртуозные виражи и маневры. В заключительной части мероприятия в небе пролетело несколько самолетов, которые распылили цвета желто-голубого украинского флага.

Кроме того, на авиашоу для посетителей были организованы встречи с писателями, презентации книг, творческие вечера блогеров, концерты на площади перед ОГА, праздники для детей, спартакиады для героев АТО, шахматные турниры. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на параде в День независимости Украины приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.


Поделиться
Читайте также:
 
Гвардиола обеспокоен "славянским" нравом Зинченко Алексей Навальный опять угодил за решетку В погоне за химическим оружием в Йемене На столичной Окружной произошла авария - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив