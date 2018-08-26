Авиашоу в Днепре: как это было - ФОТО

Сообщается, что в небо поднялось более 30 гражданских самолетов разных моделей. Авиашоу открывали парашютисты. Парни держали в руках огромный флаг 9 на 12 метров.

Пилоты исполняли виртуозные виражи и маневры. В заключительной части мероприятия в небе пролетело несколько самолетов, которые распылили цвета желто-голубого украинского флага.

Кроме того, на авиашоу для посетителей были организованы встречи с писателями, презентации книг, творческие вечера блогеров, концерты на площади перед ОГА, праздники для детей, спартакиады для героев АТО, шахматные турниры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на параде в День независимости Украины приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих и показывают современные образцы вооружения.