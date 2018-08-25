В Украине стремительно разрастается рынок электрокаров

Сообщается, что за январь-июнь 2018 г. украинцы купили 3596 таких авто, а за весь 2017 год – всего лишь 2532. В ближайшее время в столице планируется открывают сеть проката электромобилей.

"Реальный ресурс электрокаров – 100 км, потом авто нужно заряжать. А сделать это можно далеко не везде", - отметил Омелян.

Инвестиционный конкурс поручено провести специальной конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Китай планирует полностью отказаться от использования автомобильного топлива.