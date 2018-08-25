02:00 25.08.2018 | Общество | Новости
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В иммунной системе человека нашли "потерянный орган"

Группа ученых из Австралии обнаружила в иммунной системе орган, который медики пытались обнаружить с конца 20 столетия. Об этом передает редакция журнала Nature Communication.

В иммунной системе человека нашли

Исследователям удалось обнаружить, так называемые - В-лимфоциты. Это долгоживущий подтип в своей группе, который отвечает за быстрый иммунный ответ и выработку большого количества иммуноглобулинов при реинфекции или повторном заражении тем же патогеном.  

По словам одного из участников проекта доктора Имоджена Морана, находка может пригодиться для исследований в области создания "универсального" препарата. Таким образом, медикам удалось зафиксировать, что иммунная система запоминает инфекционные агенты, что позволяет лучше справляться с ними в будущем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно профильные эксперты и ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя. 


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