В иммунной системе человека нашли "потерянный орган"

Исследователям удалось обнаружить, так называемые - В-лимфоциты. Это долгоживущий подтип в своей группе, который отвечает за быстрый иммунный ответ и выработку большого количества иммуноглобулинов при реинфекции или повторном заражении тем же патогеном.

По словам одного из участников проекта доктора Имоджена Морана, находка может пригодиться для исследований в области создания "универсального" препарата. Таким образом, медикам удалось зафиксировать, что иммунная система запоминает инфекционные агенты, что позволяет лучше справляться с ними в будущем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно профильные эксперты и ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя.