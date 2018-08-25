09:58 25.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ближайшие дни в Украине резко поменяется погода

Сегодня, 25 августа, в Украине погоду будет определять теплый атмосферный фронт. Об этом передает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. 

В ближайшие дни в Украине резко поменяется погода

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха прогреется до плюс 25-27 тепла, местами возможны дожди с осадками в виде града, ветер в отдельных населенных пунктах может достигать 15-20 м/с.

В центре Украины сегодня будет сохранятся сухая погода, осадков не ожидается. Температурные столбики поднимутся до отметки в 22-25 градусов выше нуля.

До плюс 30 синоптики обещают в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. 

На востоке страны температурный уровень продолжит оставаться в пределах 27-28 выше нуля.

Ночь в Киеве была безоблачной, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные погода в Украине будет переменчивой - небольшие дожди сменят грозы, но так будет только в западных областях. 

 


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