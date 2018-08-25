В Бельгии состоялся Чемпионат мира по велоспорту среди журналистов WPCC 2018

Полный маршрут гонки составил 15 км. Один участок бельгийской булыги в 500 метров, кое где на поворотах был песок стал дополнительной преградой для опытных велолюбителей. Стоит отметить, что каждого гонщика вёл мотоцикл сопровождения, очень грамотно, на расстоянии 50 метров.

Тягаться с молодыми бельгийца и итальянцами было сложно. На 7 километре уже определился победитель гонки, молодой бельгийский парень. Персонал соревнований зафиксировал скоростью бельгийца - 41-42 км\ч. На этот раз победа досталась сборной "принимающей" страны - Бельгии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве перекрыли дороги из-за изменения маршрута международных соревнований по велоспорту.