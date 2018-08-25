Ученым удалось разработать "живой" протез человеческой руки

Сотрудники и специалисты новой компании Open Bionics уже успели заявить о себе на весь мир. Им удалось создать, так называемую "руку героя" - ее изменяемый рукав, увеличивающий функциональность во время движения.

Так, протезирование - это направление науки, в котором результат трудов ученых виден невооруженным глазом. Лишь немногие специалисты работают в данной области, особенно, когда речь касается взаимодействия с человеческим, а не искусственным организмом.

"В будущем, нужно полагать, даже эта казалась бы неразрешимая проблема останется позади", - считает один из разработчиков новой технологии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнаружили остатки неизвестного ранее прародителя человека.