04:00 25.08.2018 | Общество | Новости
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Ученым удалось разработать "живой" протез человеческой руки

Инженеры создали бионическую руку, которая может расти вместе с вами. Об этом передает Open Bionics.

Ученым удалось разработать

Сотрудники и специалисты новой компании Open Bionics уже успели заявить о себе на весь мир. Им удалось создать, так называемую "руку героя" - ее изменяемый рукав, увеличивающий функциональность во время движения.

Так, протезирование -  это направление науки, в котором результат трудов ученых виден невооруженным глазом. Лишь немногие специалисты работают в данной области, особенно, когда речь касается взаимодействия с человеческим, а не искусственным организмом. 

"В будущем, нужно полагать, даже эта казалась бы неразрешимая проблема останется позади", - считает один из разработчиков новой технологии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнаружили остатки неизвестного ранее прародителя человека


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